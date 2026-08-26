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Crece el empleo en SLP, pero empeoran condiciones laborales

La ocupación sumó 98 mil personas, aunque aumentaron los bajos ingresos y las jornadas de más de 48 horas.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Crece el empleo en SLP, pero empeoran condiciones laborales
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      San Luis Potosí sumó más personas al mercado laboral durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la tasa de condiciones críticas de ocupación pasó de 29.5 % a 34.7 % respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI.

      La población económicamente activa (PEA) fue de 1.4 millones de personas y la tasa de participación se ubicó en 60.0 %, frente al 57.6 % registrado un año antes. La población ocupada llegó a 1.3 millones de personas, 98 mil más que en el segundo trimestre de 2025. La tasa de desocupación pasó de 3.7% a 3.2% de la PEA.

      En cuanto a los ingresos, 50.2% de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo durante el segundo trimestre de 2026, frente a 44.8% en el mismo periodo de 2025. La proporción de personas que ganó más de uno y hasta dos salarios mínimos pasó de 20.5% a 26.8%.

      La proporción de personas ocupadas que trabajó más de 48 horas a la semana fue de 20.5 % en el segundo trimestre de 2026, frente a 17.5 % un año antes. Quienes laboraron entre 35 y 48 horas semanales representaron 44.4 %, mientras que en el segundo trimestre de 2025 fueron 

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      46.8 %.

      La tasa de subocupación se ubicó en 10.5 % de la población ocupada durante el segundo trimestre de 2026, el mismo porcentaje registrado en el periodo comparable de 2025. La tasa de condiciones críticas de ocupación se calcula a partir de salarios mínimos equivalentes, con base en enero de 2026.

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