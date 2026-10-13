Criminaliza Torres S. manifestación laboral

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Luego del bloqueo de la glorieta Francisco González Bocanegra liderada por sindicalizados del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ignacio Morones Prieto", J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, advirtió que deben liberar las vialidades, porque tales acciones se configuran como un delito "por donde se le quiera ver".

En entrevista posterior a salir de la reunión de la Mesa de Paz y Seguridad, alegó que, de mantenerse en la postura de impedir el libre tránsito de la población, podrían generarse "consecuencias".

Pese a la advertencia emitida, atajó que la administración estatal buscaría generar diálogo para resolver el conflicto, mantener la operatividad del hospital y garantizar la movilidad de la ciudadanía.

En entrevista, deslindó de toda responsabilidad al Gobierno del Estado, pues desde hace tiempo el nosocomio pasó a la administración federal IMSS-Bienestar, pero "lo realmente importante que el estado está atendiendo, está dando la cara, está buscando una solución, aun cuando la obligación de darle salida en todos los sentidos financiera, administrativa y jurídicamente no es del estado", declaró.

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