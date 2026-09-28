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Nueva norma regulará descargas residuales

La nueva norma de la Segam fija límites de contaminantes para descargas a la red de drenaje

Por Rubén Pacheco

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Nueva norma regulará descargas residuales
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      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), publicó la actualización de la Norma Técnica Ecológica NTE-SLP-AR-001/2026, a fin de que seis municipios con alcance metropolitano y particulares cumplan con el manejo de descarga de aguas residuales a la red de drenaje y alcantarillado.

      En la disposición consideró a los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona, Villa de Reyes y Zaragoza.

      Expuso que se exceptúan del cumplimiento a las descargas de aguas residuales domésticas, pluviales y a las generadas por el sector industrial y/o de servicios que sean distintas a las aguas residuales de proceso y conducidas por drenaje separado hasta el punto de salida.

      De acuerdo con el documento, se definen los límites máximos permisibles de contaminantes, donde está considerados diversos parámetros, unidades de medición, promedio mensual y diario, así como muestra simple.

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      En el caso del parámetro grasas y aceites, explicó que el promedio diario se refiere al promedio ponderado en función del caudal y de los valores que resulten del análisis de cada una de las muestras simples tomadas para conformar la muestra compuesta.

      Aclaró que los usuarios industriales y/o de servicios públicos o privados, que no cuenten con el permiso de descarga al momento de entrada en vigor de la Norma, contarán con un plazo máximo de 30 días hábiles, para realizar los trámites correspondientes para obtener el la autorización.

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