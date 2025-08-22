logo pulso
Deben revocar juicio político contra X. Nava

El Poder Judicial Federal impuso ayer un plazo de tres días al Congreso

Por Martín Rodríguez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Este jueves por la tarde, el Poder Judicial Federal, emplazó al Congreso del Estado a que en un máximo de tres días, revoque el resultado del juicio político que inhabilita al exalcalde de la capital Xavier Nava Palacios, a ocupar cargos públicos durante los próximos 18 años, de lo contrario, se aplicarán las sanciones correspondientes al Legislativo.

En su lista de acuerdos, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el acuerdo resuelve el expediente 22/2022, derivado de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 25 de junio pasado, que obliga al Legislativo a revertir el acto de abuso de autoridad y fija a los legisladores el plazo de tres días para no hacerse acreedores a sanciones.

Y es que han pasado 21 días desde que la SCJN notificó al Congreso que invalide la inhabilitación por 18 años al exalcalde capitalino, Xavier Nava y es fecha que no acata la sentencia para dejar sin efecto el fallo de la legislatura anterior.

Nava Palacios demostró que las acusaciones en su contra fueron infundadas y señaló que para un eventual incumplimiento, es muy probable que los diputados argumenten que el Congreso no se encuentra en periodo de sesiones, sin importar que se encuentran en Comisión Permanente y los periodos extraordinarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Probablemente se están dilatando porque no quieren el escarnio. El problema es que eso va a traer consecuencias si no lo hacen, porque en el extremo de los casos, está en juego su cargo público, porque hay un incumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia”, señaló el exalcalde.

La SCJN notificó al Congreso el contenido de la resolución que deja sin efecto la inhabilitación del exalcalde de la capital, desde el 1 de agosto pasado.

