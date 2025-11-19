logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

DIEGO INICIA SU FE

Fotogalería

DIEGO INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncian acoso laboral en Ciencias de la Información

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Denuncian acoso laboral en Ciencias de la Información

Una trabajadora administrativa de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, presuntos actos de acoso, hostigamiento laboral y violaciones a sus derechos laborales y sindicales. El caso ha generado inconformidad entre parte del personal de la Facultad.

En el escrito presentado, América Berenice Reyna Hernández, delegada sindical y asistente administrativa, señaló que a inicios de noviembre descubrió que su silla, cesto de basura y otros objetos personales, habían sido retirados de su espacio de trabajo sin aviso previo. Indicó que, tras buscarlos dentro de las instalaciones, nadie le informó sobre su paradero. Afirmó que al acudir con la directora de la Facultad, Celia Mireles Cárdenas y con la administradora, Rocío Elena Leura Vargas, tampoco obtuvo explicación alguna.

Reyna Hernández relató que, días después, durante una reunión convocada por la directora con personal docente, Mireles Cárdenas, hizo referencias en tono de burla a la Defensoría al afirmar que ese órgano “no era una instancia para que el personal presentara denuncias”, sino únicamente para estudiantes.    

La trabajadora consideró estas expresiones como un intento de desacreditar la investigación en curso y sostuvo que las presuntas agresiones se han mantenido pese a que, dijo, la Abogacía General y la Rectoría ya fueron notificadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La denunciante afirmó que estos hechos forman parte de “un ambiente hostil” que afecta su desempeño y su integridad emocional, además de interferir con sus funciones como representante sindical. En su escrito, sostuvo que las condiciones descritas vulneran derechos laborales y humanos, además de contravenir la Ley Federal del Trabajo y los protocolos universitarios para la prevención de violencia laboral. El caso ocurre en un contexto de tensiones internas dentro de la Facultad.

externó su desacuerdo con la secretaria general, Norma Lilia Ariceaga Hernández, como encargada de supervisar al personal, pues también aparece en el expediente de investigación. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento
En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

En SGS, ventas del Buen Fin aumentan hasta 30 por ciento

SLP

Flor Martínez

Desarrollo Económico promovió a negocios con licencia

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad
Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

Comunidad de Enrique Estrada solicita atención de la autoridad

SLP

Flor Martínez

Anuncia PRI más despidos de personal
Anuncia PRI más despidos de personal

Anuncia PRI más despidos de personal

SLP

Samuel Moreno

Presión presupuestal lleva al PRI en San Luis Potosí a reducir su personal.

Reporta SSPC saldo blanco en la capital
Reporta SSPC saldo blanco en la capital

Reporta SSPC saldo blanco en la capital

SLP

Rolando Morales

Con operativo especial en plazas y comercios se logró mantener el orden y seguridad