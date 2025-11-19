Denuncian acoso laboral en Ciencias de la Información

Una trabajadora administrativa de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, presuntos actos de acoso, hostigamiento laboral y violaciones a sus derechos laborales y sindicales. El caso ha generado inconformidad entre parte del personal de la Facultad.

En el escrito presentado, América Berenice Reyna Hernández, delegada sindical y asistente administrativa, señaló que a inicios de noviembre descubrió que su silla, cesto de basura y otros objetos personales, habían sido retirados de su espacio de trabajo sin aviso previo. Indicó que, tras buscarlos dentro de las instalaciones, nadie le informó sobre su paradero. Afirmó que al acudir con la directora de la Facultad, Celia Mireles Cárdenas y con la administradora, Rocío Elena Leura Vargas, tampoco obtuvo explicación alguna.

Reyna Hernández relató que, días después, durante una reunión convocada por la directora con personal docente, Mireles Cárdenas, hizo referencias en tono de burla a la Defensoría al afirmar que ese órgano “no era una instancia para que el personal presentara denuncias”, sino únicamente para estudiantes.

La trabajadora consideró estas expresiones como un intento de desacreditar la investigación en curso y sostuvo que las presuntas agresiones se han mantenido pese a que, dijo, la Abogacía General y la Rectoría ya fueron notificadas.

La denunciante afirmó que estos hechos forman parte de “un ambiente hostil” que afecta su desempeño y su integridad emocional, además de interferir con sus funciones como representante sindical. En su escrito, sostuvo que las condiciones descritas vulneran derechos laborales y humanos, además de contravenir la Ley Federal del Trabajo y los protocolos universitarios para la prevención de violencia laboral. El caso ocurre en un contexto de tensiones internas dentro de la Facultad.

externó su desacuerdo con la secretaria general, Norma Lilia Ariceaga Hernández, como encargada de supervisar al personal, pues también aparece en el expediente de investigación.