Dañan alumbrado de Fundadores durante informe de Galindo

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El director de Servicios Municipales del Ayuntamiento, Christian Azuara, denunció daños al alumbrado público y mobiliario urbano ocurrido durante y después del informe de gobierno del alcalde Enrique Galindo Ceballos, incluido un circuito cercano a la Plaza de los Fundadores que fue vandalizado el mismo día del evento.

Detalles confirmados sobre los daños al alumbrado

Azuara explicó que el alumbrado de Fundadores permaneció apagado durante el informe para que las condiciones de iluminación del escenario no se vieran afectadas.

Sin embargo, al concluir el evento y tratar de reactivar el circuito, el personal municipal encontró que había sido dañado. De acuerdo con el funcionario, horas antes del informe trabajadores habían acudido al sitio para desconectar el interruptor y fue al finalizar el acto cuando detectaron la afectación.

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El funcionario municipal señaló que los daños continuaron en otros puntos de la ciudad. Mencionó afectaciones registradas en San Francisco, la Calzada de Guadalupe y la avenida Tatanacho, además del daño a un bolardo en Julián de los Reyes provocado por un accidente automovilístico.