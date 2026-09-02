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Denuncian infinidad de baches en la colonia Los Molinos

Por Rolando Morales

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Denuncian infinidad de baches en la colonia Los Molinos
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      Vecinos de la colonia Los Molinos, al norte de San Luis Potosí, denunciaron la falta de atención a una gran cantidad de baches que se encuentran distribuidos en distintas calles de la zona, situación que ha complicado el tránsito cotidiano y generado molestias entre quienes utilizan estas vialidades.

      Entre los puntos señalados se encuentran las calles Molino del Rey, Molino del Escorial, Arenisca y Molino de Huánuco, donde el deterioro de la carpeta asfáltica es evidente en varios tramos. Los habitantes aseguran que los hoyancos obligan a los automovilistas a reducir la velocidad, cambiar constantemente de carril o realizar maniobras para evitar daños en sus vehículos.

      La problemática cobra mayor relevancia debido a que Los Molinos funciona como una conexión entre la avenida Morales Saucito y la avenida Hernán Cortés, por lo que las condiciones de las calles no sólo afectan a los residentes, sino también a quienes utilizan esta zona como ruta de paso.

      En horarios de mayor circulación, las maniobras para esquivar los baches generan mayores dificultades para avanzar.

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      Los vecinos señalaron que ya ingresaron reportes ante el Ayuntamiento de San Luis Potosí para solicitar la reparación de las vialidades, pero hasta el momento no han observado avances en los puntos que presentan mayor deterioro.

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