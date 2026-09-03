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Cruces Seguros: 12 millones de pesos y ningún avance claro

Pedaleando SLP denunció esta carencia, respuestas contradictorias y opacidad sobre el uso de los recursos

Por Rolando Morales

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Cruces Seguros: 12 millones de pesos y ningún avance claro
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      El colectivo Pedaleando SLP denunció que, a más de un año de que el Cabildo de San Luis Potosí aprobara el proyecto Cruces Seguros, las dependencias municipales involucradas no han respondido a los oficios mediante los que solicitaron información sobre sus avances. 

      El 22 de julio, la organización pidió reportes a Obras Públicas, Policía Vial, Tesorería y Comunicación Social sobre la intervención de 13 entornos y cruceros considerados prioritarios para la seguridad de peatones y ciclistas.

      La agrupación señaló que, al 2 de septiembre, ninguna dependencia había emitido una respuesta directa. En cambio, la Unidad de Transparencia intentó dar por atendida la solicitud mediante una respuesta generada para otro ciudadano a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Pedaleando SLP sostuvo que ese mecanismo no sustituye la obligación de responder formalmente los oficios presentados.

      Tras revisar la documentación entregada, el colectivo encontró contradicciones. Indicó que el acuerdo de Cabildo instruye a Obras Públicas y Policía Vial a elaborar conjuntamente un plan de intervención conforme a la NOM-004-SEDATU-2023; sin embargo, Obras Públicas aseguró que no posee la información solicitada y atribuyó la responsabilidad a Policía Vial. Para la organización, esto refleja una falta de claridad sobre quién ejecuta el proyecto.

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      En el caso de Policía Vial, la dependencia reportó acciones en tres puntos de la ciudad, aunque solo uno corresponde a los entornos prioritarios aprobados. Además, no presentó una programación para atender los 90 cruces identificados ni detalles técnicos, presupuestales o de resultados. Por su parte, Tesorería informó que en 2026 se destinaron 12 millones 114 mil 686.96 pesos al programa, aunque el recurso aparece dentro de una partida general de obras de urbanización sin especificar dónde será aplicado.

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      Pedaleando SLP también cuestionó que la autoridad reportara como campaña de Cruces Seguros una actividad denominada "Conducción Segura", realizada en enero de 2025, antes de que el proyecto fuera aprobado por Cabildo. Ante ello, solicitó al regidor Jorge Zavala transparentar los informes semestrales y convocar a comparecer a los responsables del programa, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, y el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

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