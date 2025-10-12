logo pulso
Deprimido, casi 20% de los universitarios

También detectan un alto numero de casos de TDA

Por Rubén Pacheco

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Además de que el 18.7 por ciento del alumnado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) padece depresión grave, el 14.8 por ciento presenta riesgo de autolesión, advierte el Diagnóstico de Salud Mental Estudiantil UASLP 2025.

La investigación elaborada por la Facultad de Medicina, precisa que el 56.8 por ciento muestra niveles bajos, medios o altos de ansiedad y el 43.2 por ciento no presenta indicios de ansiedad.

Sobresale que el 72.1 por ciento presenta indicadores de posible Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y el 29.3 por ciento de estrés postraumático.

En tanto a consumo de sustancias, el 38.2 por ciento ingiere alcohol, el 12.2 por ciento marihuana, sin embargo, la cifra podría estar subestimada por el carácter sensible del tema, aduce.

Subraya que el 18.5 por ciento admitió tener algún trastorno de la conducta alimentaria y el 18.3 por ciento se reconoce como neurodivergente, es decir, un término no médico que describe a las personas cuyo cerebro se desarrolla o funciona de forma diferente por alguna razón.

Para el desarrollo de la investigación, se consideraron las respuestas de 2 mil 204 participantes, obtenidas mediante una muestra aleatoria y representativa. Algunos datos deben interpretarse con prudencia, sobre todo, en entidades con baja participación.

Matiza que los resultados deben tomarse con reserva, pues no constituyen diagnósticos clínicos, sino orientaciones que permiten dimensionar el panorama y fortalecer estrategias de apoyo a la comunidad estudiantil.

El estudio pretende comprender y atender el estado emocional de la comunidad universitaria desde un enfoque preventivo y de bienestar integral, concluyó.

La UASLP subraya que brinda atención, a través del Centro de Salud Universitario y de espacio en distintas entidades académicas. Por ejemplo, en el último año, el área de psiquiatría facilitó 2 mil 837 atenciones y se ofrecieron mil 785 consultas psicológicas y 572 psiquiátricas.

