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Desarrollan IA para combatir cáncer de mama

Por Ana Paula Vázquez

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
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Desarrollan IA para combatir cáncer de mama

En cáncer de mama, esperar semanas o meses para confirmar que un tratamiento no funcionó puede significar tiempo perdido en la atención de una paciente. Frente a ese escenario, una investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desarrolla un modelo de inteligencia artificial que busca anticipar, antes de iniciar la terapia, qué mujeres responderán al tratamiento y cuáles no, a partir del análisis de células de su sistema inmune.

El proyecto es desarrollado por Daniel Zavala Reyes, investigador posdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Seciht), adscrito a la Unidad de Investigación en Bioinformática del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la UASLP. 

El estudio se centra en los linfocitos T CD8, células encargadas de atacar tumores, cuyo agotamiento frente al cáncer podría servir como indicador para predecir la eficacia terapéutica incluso en pacientes con el mismo diagnóstico.

La investigación comenzó en septiembre del año pasado y concluirá en febrero de 2028. Durante ese periodo se entrenará el modelo con bases de datos públicas y después será validado con pacientes mexicanas atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto". 

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El uso de información local forma parte del estudio debido a que la mayoría de herramientas similares han sido desarrolladas con datos de poblaciones europeas o norteamericanas.

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