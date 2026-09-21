Destaca SLP en males cardiacos
Con 603 defunciones de mujeres y 681 de hombres, revela Inegi
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Entre enero y marzo de 2026, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte entre mujeres y hombres con residencia habitual en San Luis Potosí, con 603 defunciones de mujeres y 681 de hombres, de acuerdo con cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI.
La diabetes mellitus ocupó el segundo lugar entre las principales causas de muerte, con 338 defunciones de mujeres y 290 de hombres, mientras que los tumores malignos registraron 308 muertes de mujeres y 233 de hombres. En ambos casos, las defunciones de mujeres superaron a las de hombres, a diferencia de las enfermedades del corazón.
El cuarto y quinto lugar variaron según el sexo. Entre las mujeres, la influenza y neumonía registraron 132 defunciones, seguida de las enfermedades cerebrovasculares, con 100. En los hombres, los accidentes ocuparon el cuarto lugar, con 202 muertes, y las enfermedades del hígado el quinto, con 188.
En total, el reporte contabilizó 2 mil 240 defunciones de mujeres y 2 mil 669 de hombres en San Luis Potosí durante el periodo. A nivel nacional, el patrón por sexo fue el mismo que en el estado para las enfermedades del corazón y los tumores malignos; en diabetes mellitus, el país registró 15 mil 730 defunciones de hombres y
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
San Luis Potosí registró una tasa bruta de 166.3 defunciones por cada 100 mil habitantes, por encima de la nacional, de 158.3, con lo que ocupó el sexto lugar del país. En tasa estandarizada, que considera la estructura por edad, la entidad registró 152.7, frente a 158.3 a nivel nacional.
no te pierdas estas noticias
Interapas reporta vandalismo y daños en infraestructura hídrica
Rubén Pacheco
Autoridades han presentado denuncias por cortes de cables y daños provocados en la red de agua potable.
FGE registra 60 carpetas por suicidio en 2026
Rubén Pacheco
La Línea de la Vida ofrece apoyo emocional para prevenir suicidios, vinculados en más del 95% a trastornos mentales como la depresión.
Museo del Ferrocarril, fuera del proyecto del tren de pasajeros
Rubén Pacheco
El proyecto federal de tren de pasajeros en San Luis Potosí avanza con revisión técnica de estaciones y apoyo institucional.