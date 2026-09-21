Destaca SLP en males cardiacos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Entre enero y marzo de 2026, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte entre mujeres y hombres con residencia habitual en San Luis Potosí, con 603 defunciones de mujeres y 681 de hombres, de acuerdo con cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI.

La diabetes mellitus ocupó el segundo lugar entre las principales causas de muerte, con 338 defunciones de mujeres y 290 de hombres, mientras que los tumores malignos registraron 308 muertes de mujeres y 233 de hombres. En ambos casos, las defunciones de mujeres superaron a las de hombres, a diferencia de las enfermedades del corazón.

El cuarto y quinto lugar variaron según el sexo. Entre las mujeres, la influenza y neumonía registraron 132 defunciones, seguida de las enfermedades cerebrovasculares, con 100. En los hombres, los accidentes ocuparon el cuarto lugar, con 202 muertes, y las enfermedades del hígado el quinto, con 188.

En total, el reporte contabilizó 2 mil 240 defunciones de mujeres y 2 mil 669 de hombres en San Luis Potosí durante el periodo. A nivel nacional, el patrón por sexo fue el mismo que en el estado para las enfermedades del corazón y los tumores malignos; en diabetes mellitus, el país registró 15 mil 730 defunciones de hombres y

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

San Luis Potosí registró una tasa bruta de 166.3 defunciones por cada 100 mil habitantes, por encima de la nacional, de 158.3, con lo que ocupó el sexto lugar del país. En tasa estandarizada, que considera la estructura por edad, la entidad registró 152.7, frente a 158.3 a nivel nacional.