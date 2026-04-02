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Detienen a 54 en la Zona Industrial

Las aprehensiones corresponden a: posesión de droga, allanamiento, lesiones y robo equiparado, entre otras

Por Rubén Pacheco

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
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Durante el primer trimestre de 2026, la Guardia Civil Estatal (GCE), logró la detención de 54 personas por supuestamente cometer diversos delitos en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

De acuerdo con información de la corporación estatal, las aprehensiones corresponden a: posesión de droga, allanamiento, lesiones, robo equiparado, robo a comercio, robo de motocicleta y tentativa de robo a transporte de carga.

Aunado a ello, reportó la recuperación de 15 vehículos con reporte de robo, distribuidos en: siete cajas, una plataforma, un portacontenedor, tres tractocamiones, dos motocicletas y una plataforma. 

Al respecto, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), afirmó que se mantienen operativos de seguridad con la Guardia Nacional, la policía municipal y la vigilancia particular.

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Así como destacar la detención de criminales dedicados al robo de autotransporte, sostuvo que diariamente los agentes estatales aprehenden a personas con posesión de droga en la zona productiva de la ciudad.

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