Diputados del PAN deberán cuestionar en glosa: panista

La senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que la oposición en el estado tiene la responsabilidad de analizar a fondo los resultados del cuarto informe de gobierno y destacar los temas pendientes.

“Somos la oposición en San Luis Potosí, es nuestra responsabilidad no solo venir a escuchar el informe, sino analizarlo en todas sus aristas. Por supuesto, al gobierno le toca hablar de las cosas que sí realizó. A nosotros nos toca observar los pendientes”, afirmó.

Entre los temas prioritarios que mencionó, Rodríguez Hernández refirió la seguridad y la coordinación entre los tres niveles de gobierno. “Habrá esta glosa donde los diputados pueden intervenir haciendo preguntas. Y yo les pediré que en general, en toda la glosa del informe, ellos estén muy pendientes de esos detalles en los que aparecen unas cifras, pero se reflejan otras. Nos dicen que estamos bien, pero resulta que no es así”, aseguró.

Dijo que los diputados de Acción Nacional deben cuestionar y señalar los temas en los que la ciudadanía también nos ha dicho en nuestros recorridos por las calles qué es lo que les está faltando, concluyó.

Mencionó el hallazgo de dos mujeres sin vida en Mexquitic de Carmona como ejemplo de los retos pendientes en materia de seguridad y también señaló la necesidad de resolver de raíz la problemática del agua.

En materia de justicia, la senadora apuntó que la falta de confianza de la ciudadanía en las fiscalías limita la denuncia de delitos como la extorsión.

“No hay confianza en las Fiscalías y necesitamos erradicar ese tema y lo seguiremos haciendo con todos los temas que sean necesarios para que la ciudadanía recobre la confianza en todas las instituciones”.