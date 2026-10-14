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El Gobierno del Estado debe al Interapas 300 mdp

Por Rolando Morales

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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El Gobierno del Estado debe al Interapas 300 mdp
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      Durante cinco años, el Gobierno de San Luis Potosí, ha acumulado una deuda cercana a los 300 millones de pesos con el Interapas sin que se concrete un mecanismo de compensación para saldar los adeudos entre ambas partes. 

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que desde la llegada del actual Gobierno estatal, no ha existido voluntad política para establecer este mecanismo, pese a que, aseguró, lo ha solicitado personalmente al gobernador y ha sostenido reuniones con la Secretaría de Finanzas. 

      Explicó que la compensación permite cruzar las deudas de ambas partes mediante un convenio: cada institución paga únicamente el saldo que queda a su favor.

      Galindo señaló que el problema tiene repercusiones en las finanzas del Interapas, pues si el organismo no dispone de los recursos que le adeudan, debe priorizar sus gastos para mantener el suministro de agua y atender otros servicios. Advirtió que la falta de liquidez puede traducirse en incumplimientos operativos y alimentar las críticas contra el organismo por las deficiencias en el abasto y la atención de socavones.

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      Entre los adeudos que señaló, el alcalde mencionó instalaciones y espacios vinculados con el Gobierno estatal, como la Arena Potosí, el Centro de Convenciones, la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y el Parque Tangamanga. También aseguró que más de dos mil escuelas no pagan el servicio de agua, aunque reconoció que cortarles el suministro implicaría afectar a estudiantes y comunidades escolares. A su juicio, estos casos deben distinguirse de los espacios que generan actividad y consumo sin cubrir los pagos correspondientes.

      Como ejemplo, Galindo afirmó que la Arena Potosí, no cuenta con contrato de agua y que está conectada de manera ilegal a la red del organismo operador. Cuestionó que el Gobierno estatal exija resultados en el suministro mientras, según su versión, mantiene adeudos y permite que instalaciones bajo su ámbito de responsabilidad no paguen por el servicio. Añadió que la situación cobra relevancia durante la realización de eventos como el Campeonato Nacional Charro, que implica el uso de ese recinto.

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