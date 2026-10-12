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El nuevo penal sería de máxima seguridad: SSPC

Por Rubén Pacheco

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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El nuevo penal sería de máxima seguridad: SSPC
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      De concretarse el próximo año la construcción de un sexto penal en San Luis Potosí, el complejo contemplaría un esquema de máxima seguridad, valoró Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      El diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), identificó que el sistema carcelario potosino reprobó, al obtener una calificación estatal de 5.40 de 10 puntos posibles.

      Juárez Hernández se remitió a las declaraciones del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, quien estimó que, para el ejercicio fiscal 2027 podría construirse un nuevo Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso), derivado de la sobrepoblación de personas privadas de la libertad (PPL).

      Destacó que las continuas detenciones de narcomenudistas por parte de la Guardia Civil Estatal (GCE), se traducen en más ingresos de presuntos delincuentes que arriban a las cárceles potosinas.

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      "Sería muy positivo contar con otro centro penitenciario para, inclusive (operar) bajo un prototipo a lo mejor de máxima seguridad", concluyó el funcionario estatal.

      Aunque la intención del Ejecutivo es operar la prisión a nivel estatal, normativamente las cárceles de máxima seguridad en México son operadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), cuya institución se encarga de organizar y administrar los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS).

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