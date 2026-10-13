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Empresa de origen chino iniciaría operaciones en SL

Por Martín Rodríguez

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Empresa de origen chino iniciaría operaciones en SL
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      La posibilidad de llegada de inversiones asiáticas de ensamble de vehículos o autopartes al mercado local no debe propiciar un ambiente de puertas cerradas, sino una posibilidad de establecer alianzas estratégicas, advirtió Alberto Rosales Reyna, presidente del Clúster Automotriz de San Luis Potosí.

      Precisó que todavía se encuentra en espera la confirmación de la que pudiera ser la instalación de una empresa de ensamble de vehículos de origen chino en San Luis Potosí, lo que repercutiría en la apertura de cadenas de suministro y autopartes.

      Dijo que se está buscando la parte de las empresas del ensamble de vehículos en eventos como Automotive Connection Potosí, porque eso permitirá acelerar procesos de innovación y competitividad. 

      Mencionó que el caso de una de las empresas automotrices de China que estableció un acuerdo con una empresa de mensajería para la distribución de autopartes, ayuda a que la compañía automotriz sea más competitiva, pero el origen de las autopartes sigue siendo el mismo y lo que se tiene que garantizar a nivel nacional es la generación de contenido regional, es decir que sea San Luis Potosí quien produzca esas autopartes. 

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