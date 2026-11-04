SCT detecta 50 empresas de transporte de personal sin registro

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Entre 50 y 60 empresas dedicadas al transporte de personal, carecen de registro formal para laborar en el estado, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Advirtió que operar sin la autorización se configura un delito, y en caso de un siniestro donde los camiones no cuenten con seguro, existirá una corresponsabilidad de quienes contratan el servicio.

"Tenemos muchas identificadas DM control y Utep, por ejemplo. Empresas grandes que prestan el servicio de trabajadores, y que no quieren acercarse a obtener su registro", evidenció.

Puntualizó que, si bien la iniciativa privada busca un proveedor para trasladar a tiempo a los empleados, debe garantizar la seguridad de los mismos, a través de empresas regularizadas.

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En contraste, la funcionaria estatal subrayó que alrededor de 80 compañías son las que cuentan con la debida incorporación en el sistema oficial de la SCT.

Anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), en aras de informarles la situación de los proveedores de movilidad masiva.