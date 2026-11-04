logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SCT detecta 50 empresas de transporte de personal sin registro

La titular de la SCT señala que es esta práctica es un delito

Por Rubén Pacheco

Noviembre 04, 2026 12:41 p.m.
A
SCT detecta 50 empresas de transporte de personal sin registro
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Entre 50 y 60 empresas dedicadas al transporte de personal, carecen de registro formal para laborar en el estado, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

      Advirtió que operar sin la autorización se configura un delito, y en caso de un siniestro donde los camiones no cuenten con seguro, existirá una corresponsabilidad de quienes contratan el servicio.

      "Tenemos muchas identificadas DM control y Utep, por ejemplo. Empresas grandes que prestan el servicio de trabajadores, y que no quieren acercarse a obtener su registro", evidenció.

      Puntualizó que, si bien la iniciativa privada busca un proveedor para trasladar a tiempo a los empleados, debe garantizar la seguridad de los mismos, a través de empresas regularizadas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En contraste, la funcionaria estatal subrayó que alrededor de 80 compañías son las que cuentan con la debida incorporación en el sistema oficial de la SCT.

      Anunció que la próxima semana sostendrá una reunión con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), en aras de informarles la situación de los proveedores de movilidad masiva.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Piden permiso para abrir zanjas en calles de Pozos
      Piden permiso para abrir zanjas en calles de Pozos

      Piden permiso para abrir zanjas en calles de Pozos

      SLP

      Leonel Mora

      El municipio atribuye parte de los baches a reparaciones de drenaje sin reposición adecuada del pavimento.

      Tiburonario no sería proyecto de la Seduvop
      Tiburonario no sería proyecto de la Seduvop

      Tiburonario no sería proyecto de la Seduvop

      SLP

      Rubén Pacheco

      La propuesta del atractivo corresponde 100 por ciento al Museo Laberinto, dice Grimaldo Limón

      Atienden cinco fugas de gas en un día en Pozos
      Atienden cinco fugas de gas en un día en Pozos

      Atienden cinco fugas de gas en un día en Pozos

      SLP

      Leonel Mora

      Protección Civil llama a revisar los cilindros antes de recibirlos y solicitar el cambio de los dañados.

      Bloquean Damián Carmona por obras detenidas de Interapas
      Bloquean Damián Carmona por obras detenidas de Interapas

      Bloquean Damián Carmona por obras detenidas de Interapas

      SLP

      Samuel Moreno

      Se trata de un grupo de habitantes de la calle Ignacio Altamirano