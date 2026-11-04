Bobby Pulido gana elección y será diputado por Texas

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Los Tigres del Norte felicitaron al cantante tejano Bobby Pulido por su triunfo en las elecciones de Texas, donde consiguió una victoria que le permitirá representar al distrito 15 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras derrotar a la republicana Mónica De La Cruz.

"¡La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas! Felicitamos a Gina Hinojosa, James Talarico y Bobby Pulido por sus triunfos en la jornada electoral del día de ayer. Estos resultados marcan un momento histórico para Texas y reflejan la importancia de la participación ciudadana, especialmente del voto latino, cuya voz y presencia siguen siendo fundamentales en la construcción del futuro", escribió la agrupación en sus redes sociales.

La victoria del intérprete de "Desvelado" forma parte de una jornada electoral histórica para los demócratas en Texas, marcada también por los triunfos de Gina Hinojosa, quien se convirtió en la primera gobernadora latina del estado, y James Talarico, primer senador demócrata de Texas desde 1988.

Bobby Pulido, quien cuenta con dos nominaciones al Grammy y casi tres décadas de trayectoria musical, logró imponerse en un distrito que tiene una población 81% hispana y que en las elecciones presidenciales de 2024 había respaldado a Donald Trump por un margen de 18 puntos.

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Nacido y criado en Edinburg, Texas, el cantante creció en una familia dedicada a la música regional, es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido, una influencia importante en su camino artístico, que lo llevó a convertirse en uno de los exponentes más conocidos del género.

Temas como "Desvelado" y "Se Murió de Amor" se convirtieron en algunos de sus mayores éxitos; su incursión en la política comenzó a tomar forma en septiembre del año pasado, cuando inició una serie de encuentros con ciudadanos bajo el nombre de "Ranch Hall", una gira en la que combinó música, propuestas y conversaciones sobre las necesidades de las comunidades del sur de Texas.

Durante su campaña se presentó como un demócrata conservador, con un discurso dirigido a los votantes que estaban cansados de la política tradicional, y entre sus principales propuestas estuvieron combatir el aumento del costo de vida y mejorar el acceso a la educación y los servicios de salud.

El triunfo de Pulido también tiene una lectura política importante: los demócratas recuperaron un distrito que los republicanos habían conquistado en 2022 y consiguieron avances en el sur de Texas, una región de mayoría hispana que en los comicios de 2024 había mostrado un mayor respaldo al partido republicano.

El cantante cambia los escenarios por la arena política y lleva su popularidad, construida durante casi 30 años en la música tejana, a una nueva etapa de su carrera, eso con respaldo y aplausos de colegas como Los Tigres del Norte, un referente latino y mexicano en tierras estadounidenses.