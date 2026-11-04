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Seguridad

Trailero embiste a una camioneta y huye en Circuito Potosí

La impactó del lado izquierdo y terminó fuera del área de rodamiento

Por Redacción

Noviembre 04, 2026 12:03 p.m.
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Trailero embiste a una camioneta y huye en Circuito Potosí
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      El chofer de un tráiler sacó del área de rodamiento a una camioneta y se dio a la fuga. 

      Los hechos se registraron a las 11:00 de la mañana de este miércoles, cuando la camioneta circulaba sobre el ramal de lateral de la carretera a México, antes de llegar a la intersección con lateral del Circuito Potosí.

      Em conductor del tráiler que circulaba en la misma dirección, al incorporarse al Circuito Potosí, impactó del lado izquierdo a la camioneta y la envió al desnivel.

      El responsable se dio a la fuga tras el accidente.

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