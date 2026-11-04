Denuncian enorme fuga de agua en Lomas del Tecnológico (video)
Automovilistas y peatones enfrentan dificultades para transitar por las calles afectadas
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Una fuga de agua presuntamente originada en un pozo particular, ubicado en la avenida Eugenio Garza Sada, detrás de la zona residencial de Lomas del Tecnológico, ha provocado afectaciones en distintas vialidades de la zona, donde el agua se ha extendido hasta calles alejadas del punto de origen.
De acuerdo con habitantes del sector, el problema comenzó alrededor del mediodía de este martes y desde entonces el agua ha escurrido por las calles de San Luis Rey, Siglo XX y la carretera a Guadalajara, además de llegar hasta la glorieta de la Familia.
La acumulación de agua ha complicado el tránsito de automovilistas y peatones, quienes deben sortear los escurrimientos para circular por las vialidades afectadas.
La situación también ha alcanzado a los comercios de la zona, cuyos propietarios se han visto obligados a colocar barricadas improvisadas para contener el avance del agua y evitar mayores afectaciones en sus establecimientos.
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Hasta el momento, el escurrimiento se mantiene en distintos puntos del sector, mientras habitantes y comerciantes enfrentan las dificultades para transitar y desarrollar sus actividades cotidianas.
La extensión de la afectación, que alcanza calles alejadas del pozo señalado como origen de la fuga, ha convertido el problema en una complicación para la movilidad de la zona.
Hasta el momento las autoridades municipales ni el Interapas se han pronunciado al respecto.
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