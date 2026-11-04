Eligen a gallardista como fiscal anticorrupción

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Benjamín Pérez Álvarez fue elegido como titular de la Fiscalía Anticorrupción y se concretó con seis diputados ausentes y una diferencia de un voto entre el escrutinio de la urna y el resultado anunciado finalmente por la Directiva de Congreso del Estado.

Aunque durante el conteo se registraron 17 sufragios a su favor, al oficializar la designación se informó que había obtenido 18, sin aclarar la discrepancia.

De los 27 integrantes del Legislativo, solo 21 participaron en la sesión, por lo que el aspirante necesitaba dos terceras partes de los presentes para ser designado, es decir, 14 sufragios.

La sesión no registró la asistencia de los diputados de Morena y de la priista Frinné Azuara Yarzábal, lo que redujo el número de votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

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En el escrutinio directo de la urna, se registraron 17 votos para Pérez Álvarez, cuatro nulos y ninguno para los otros dos integrantes de la terna, Jesús Iván Meza Galeana y Javier Ortiz Patiño.

Benjamín Pérez Álvarez/Foto: Archivo

Sin embargo, el resultado comunicado posteriormente elevó a 18 los sufragios del ganador, sin precisar cómo se modificó el conteo ni explicar qué ocurrió con los cuatro votos nulos.

Pérez Álvarez dejó recientemente la Secretaría General del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y antes fue también funcionario estatal.