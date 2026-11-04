Tras cateo, aseguran drogas en la Simón Díaz; hay un detenido (fotos)

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mediante coordinación interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) ejecutó una orden de cateo en un domicilio de la Capital potosina, donde aseguró presunta droga, dinero en efectivo y a un probable responsable.

En las acciones, realizadas en la calle Nueva Zelanda de la colonia Simón Díaz, participaron elementos de la Policía de Investigación (PDI), Guardia Civil Estatal (GCE), Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Durante el operativo, se aseguraron diversos envoltorios con sustancias con características similares a las drogas conocidas como "cristal" y "piedra", así como hierba seca con características de marihuana. También se localizaron billetes y monedas de diferentes denominaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los indicios mencionados se encontraban al interior de una mochila táctica que era resguardada por Marco "N", por lo que se procedió a su detención y puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrendó su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.