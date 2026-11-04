logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Evade Héctor Serrano hablar sobre multas al PVEM

Dijo que confía en la conducción del partido liderado por Ignacio Segura Morquecho

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 04, 2026 10:09 a.m.
A
Héctor Serrano / Foto: Pulso

Héctor Serrano / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pese a que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí deberá pagar 3 millones 442 mil 44.45 pesos por irregularidades en sus informes financieros de 2024, el coordinador de su bancada en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, descartó cuestionar al dirigente estatal, Ignacio Segura Morquecho, y aseguró que confía plenamente en su conducción del partido.

      El legislador reconoció que no ha hablado con Segura Morquecho sobre las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, justificó que este tipo de penalizaciones son recurrentes en los procesos de fiscalización, al recordar su experiencia como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).

      También señaló que existen plazos para atenderlas y dijo confiar en que el presidente del PVEM cumplirá con ellos.

      Al ser cuestionado sobre el tema, Serrano Cortés descartó hacer algún señalamiento contra el dirigente estatal, a quien calificó como un "extraordinario dirigente con amplia experiencia".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Argumentó que procura respetar los encargos de cada integrante del partido y sostuvo que su atención está enfocada en el trabajo legislativo, más que en los asuntos partidistas.

      LEA TAMBIÉN

      Impone INE multa de 3.4 mdp al PVEM

      El partido intentó impugnar la sanción, pero el recurso no procedió

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Evade Héctor Serrano hablar sobre multas al PVEM
      Evade Héctor Serrano hablar sobre multas al PVEM

      Evade Héctor Serrano hablar sobre multas al PVEM

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Dijo que confía en la conducción del partido liderado por Ignacio Segura Morquecho

      Persiste la extorsión en Altiplano y Huasteca
      Persiste la extorsión en Altiplano y Huasteca

      Persiste la extorsión en Altiplano y Huasteca

      SLP

      Samuel Moreno

      Visitaron panteones 201 mil personas
      Visitaron panteones 201 mil personas

      Visitaron panteones 201 mil personas

      SLP

      Rolando Morales

      No se registraron incidentes durante los días de celebración.

      Investiga la FGE explosión en Xilitla
      Investiga la FGE explosión en Xilitla

      Investiga la FGE explosión en Xilitla

      SLP

      Samuel Moreno