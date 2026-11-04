Evade Héctor Serrano hablar sobre multas al PVEM

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Pese a que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí deberá pagar 3 millones 442 mil 44.45 pesos por irregularidades en sus informes financieros de 2024, el coordinador de su bancada en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, descartó cuestionar al dirigente estatal, Ignacio Segura Morquecho, y aseguró que confía plenamente en su conducción del partido.

El legislador reconoció que no ha hablado con Segura Morquecho sobre las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE). No obstante, justificó que este tipo de penalizaciones son recurrentes en los procesos de fiscalización, al recordar su experiencia como dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).

También señaló que existen plazos para atenderlas y dijo confiar en que el presidente del PVEM cumplirá con ellos.

Al ser cuestionado sobre el tema, Serrano Cortés descartó hacer algún señalamiento contra el dirigente estatal, a quien calificó como un "extraordinario dirigente con amplia experiencia".

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Argumentó que procura respetar los encargos de cada integrante del partido y sostuvo que su atención está enfocada en el trabajo legislativo, más que en los asuntos partidistas.