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Se disparó un 275.1 % la incautación de marihuana

INEGI destaca que también crecieron aseguramientos de metanfetamina y psicotrópicos en 2025.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Se disparó un 275.1 % la incautación de marihuana
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      Los aseguramientos de marihuana realizados por la autoridad estatal en San Luis Potosí, aumentaron 275.1% durante 2025, al pasar de 106 mil 103 gramos en 2024 a 397 mil 934 gramos un año después. El dato contrasta con el comportamiento de la cocaína, cuyos aseguramientos se redujeron 50.2%, de acuerdo con los Censos Nacionales de Seguridad Pública Estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

      Aumento en decomisos de drogas en San Luis Potosí

      La marihuana no fue la única sustancia con un aumento en los decomisos reportados por el estado. Los aseguramientos de metanfetamina pasaron de 23 mil 106 gramos en 2024 a 30 mil 812 gramos en 2025, un incremento de 33.4%. También crecieron los registros de psicotrópicos, de 83 a 204 piezas, y los correspondientes a la categoría "otro", de 427 a 581 unidades.

      Reducción en aseguramientos de cocaína y datos excluidos

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      En sentido contrario, la cantidad de cocaína asegurada cayó de 2 mil 638 gramos a mil 314 gramos entre ambos años. La reducción fue de 50.2%. Para la lisergida (LSD), el censo reportó 11 piezas aseguradas en 2024, mientras que para 2025 no existe una cifra disponible.

      Los datos corresponden únicamente a los aseguramientos reportados por la autoridad estatal de seguridad pública y no representan el total de decomisos realizados en la entidad. El registro excluye los operativos y aseguramientos efectuados por corporaciones municipales y por instituciones de la Federación en la entidad.

      La seguridad pública estatal está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), cuya fuerza policial opera a través de la Guardia Civil Estatal (GCE). Las cifras fueron reportadas en los Censos Nacionales de Seguridad Pública Estatal 2025 y 2026 del INEGI, correspondientes a los aseguramientos registrados durante 2024 y 2025, respectivamente.

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