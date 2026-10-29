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En la capital y Soledad cambian hábitos por temor

Por Rubén Pacheco

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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En la capital y Soledad cambian hábitos por temor
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      Aunque cambió el hábito, en un año aumentó el porcentaje de habitantes de 18 años y más de la capital y Soledad de Graciano Sánchez que modificaron su rutina por temor a la delincuencia. 

      De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en el tercer trimestre del 2025, el 27.6 por ciento decidió no permitir que las niñas, niños y adolescentes que viven en el hogar salgan solos.

      A su vez, el 26.5 por ciento optó por ya no caminar de noche en alrededores de su vivienda por temor a ser víctima de la criminalidad; y el 23.8 por ciento decidió ya no llevar cosas 

      de valor.

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      Un año después, en el tercer trimestre del 2026, los porcentajes de tres actividades aumentaron en diferentes valores porcentuales, sin embargo, se ubicaron en otra posición, complementó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

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