En ruinas, Calle 32 de Prados segunda
La vialidad se encuentra prácticamente intransitable debido a la presencia de baches enormes, banquetas destrozadas y grietas
Vecinos de la Calle 32, en la colonia Prados segunda Sección de Villa de Pozos, denunciaron que su vialidad se encuentra prácticamente intransitable debido a la presencia de baches de gran tamaño, banquetas destrozadas y grietas que se han extendido en los últimos meses, sin que haya intervención de las autoridades.
Durante un recorrido por la zona, se constató que la calle presenta hundimientos considerables y tramos completos de banqueta inservible, lo que obliga a los peatones a descender a la carpeta asfáltica para continuar su camino.
Los colonos señalaron que estos daños se denunciaron desde la administración pasada y que, pese a insistir recientemente ante el nuevo Concejo Municipal de Villa de Pozos, no han recibido respuesta.
Aseguraron que los más afectados son peatones, ciclistas y personas con alguna discapacidad que utilizan la vialidad diariamente para trasladarse hacia sus actividades, pues deben esquivar hoyos, fracturas y zonas sin pavimento.
Los vecinos advirtieron que el deterioro no se limita a la Calle 32. Vialidades cercanas como la 79, 81, 85 y 87 también presentan afectaciones visibles, por lo que pidieron a las autoridades municipales atender de manera urgente la infraestructura de toda la colonia.
