Familias piden memorial de desaparecidos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Colectivos y familias buscadoras exigen la creación de un memorial en espacio público, para cada uno de los desaparecidos de San Luis Potosí que no permitirán que se queden en el olvido, pero no hay una respuesta contundente de la autoridad. A veces dicen que sí y muestran buena voluntad, pero no dicen ni cómo ni cuándo ni dónde, informó el coordinador del Diálogo Nacional por la Paz Gilberto García Moreno.

Propuesta de memorial y condiciones para su uso

Una propuesta hasta ahora no amarrada, establece que el memorial pudiera colocarse en la Calzada de Guadalupe, pero eso se sabrá hasta que haya decisiones tomadas, que los colectivos han estado empujando en espera de resultados.

Explicó que la propuesta es un lugar y una condición en la que familias buscadoras busquen apropiar el lugar y que no se deberá utilizar de manera política o para otros movimientos, ni para fines ajenos a la búsqueda de personas, sino que realmente sea solo un tema de familias buscadoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recursos y alcance del memorial

La idea es que se sumen los rostros y perfiles de personas desaparecidas, tanto las que forman parte de los expedientes entregados al Papa León XIV como los mostrados el fin de semana pasado por la Conferencia del Episcopado Mexicano también al sumo pontífice, y aquellos que no estén incluidos en los expedientes iniciales.

Por ahora tampoco se ha definido de dónde vendrán los recursos para el establecimiento del memorial, mecanismo principal para propiciar que ninguno de los casos quede en el olvido.