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Escuelas sin reparar, tras un año

Los planteles registraron daños debido a las torrenciales lluvias

Por Rubén Pacheco

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Escuelas sin reparar, tras un año
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      A más de un año de las afectaciones en escuelas de la región Huasteca, provocadas por las lluvias torrenciales, el seguro responsable todavía no concluye la rehabilitación del 13 por ciento de los planteles siniestrados.

      SEGE informa sobre rehabilitación y seguro pendiente

      Derivado de un padrón elaborado y difundido el 23 de octubre de 2025 por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa (IEIFE), 114 escuelas presentaron daños en diferentes porcentajes o daño de equipamiento.

      Al respecto, Deysi Maribel López Sierra, titular de la dependencia estatal, informó que alrededor de 15 complejos educativos se encuentran pendientes de ser atendidos por la compañía aseguradora, es decir, el 13 por ciento del total impactado.

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      Estrategias para mantener clases pese a daños

      Pese a ello, afirmó que el alumnado toma clases presenciales en instalaciones cercanas cuando es posible, mientras en otras se tomó la decisión de habilitar el turno vespertino para no perder el ciclo escolar.

      "De hecho, eso se está trabajando con el seguro para que pueda hacerse responsable de los daños. Yo creo que alrededor de unas 15 escuelas están pendientes de concluir la rehabilitación", remató la funcionaria.

      De los casos más graves que atendió la SEGE el año pasado, correspondió a cuatro instituciones reubicadas a predios seguros por localizarse en las inmediaciones de ríos o vasos de agua.

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