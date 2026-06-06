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Perfilan revés a los exconcejeros de Pozos

Buscan declarar infundado recurso que pedía anular la desaparición de primer Concejo

Por Jaime Hernández

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Perfilan revés a los exconcejeros de Pozos
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      La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila un revés para los exintegrantes del Concejo municipal de Villa de Pozos que buscaban revertir la destitución ocurrida en diciembre del año pasado.

      Controversia constitucional y recurso de reclamación

      Lo anterior queda expuesto en el proyecto de resolución del recurso de resolución 15/2026CA, planteado por el ministro Irving Espinosa Betanzo y que será discutido en la sesión del próximo 10 de junio.

      En el documento se expone que el 14 de enero pasado, Gaspar Méndez Ramírez y Dante Alan Carreón Sandoval, quienes se presentaron como concejales propietarios del Concejo de Villa de Pozos, promovieron una controversia constitucional contra el Poder Legislativo por la admisión de la renuncia de la primera presidenta del Concejo, Teresa Rivero, el nombramiento de una nueva, Patricia Aradillas, la destitución total de los concejales, regidores y síndicos, y la designación de nuevos integrantes.

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      Proyecto de resolución y argumentos legales

      En febrero de 2026, la SCJN desechó la controversia constitucional al determinar que los promoventes iniciales carecían de facultades legales para representar al municipio.

      Los concejales y síndicos presentaron un recurso de reclamación, argumentando que situaciones excepcionales justificaban su representación y que la ratificación de la síndica debió convalidar la demanda.

      En su proyecto, Espinosa Betanzo indicó que los promoventes carecían de legitimación para presentar el recurso, que no se acreditaron algunas de sus afirmaciones sobre acuerdos internos del cabildo y la imposibilidad de aplicar la suplencia de la queja solicitada por los promoventes.

      Por lo anterior, el proyecto propone declarar infundado el recurso de reclamación y confirmar el acuerdo recurrido, manteniendo firme el desechamiento de la controversia constitucional 7/2026.

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