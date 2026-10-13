Expo Industrial impulsa la conexión empresarial

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La Expo Potosí Industrial arrojó 550 encuentros de negocios y un aproximado de 8 mil visitantes que conocieron el trabajo y la variedad de oferta de las industrias de San Luis Potosí, confirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez.

Explicó que las citas de negocios fueron abiertas y de manera libre, los propietarios de negocios se acercaron al evento y pudieron hacer contacto con las grandes empresas atractoras.

Dijo que el valor agregado del evento industrial de la semana pasada cumplió su objetivo de trabajar con las micro, pequeñas y medianas empresas como posibles proveedoras de la gran industria, lo que les permite contar con una clientela mayor y altas posibilidades de crecimiento en las cadenas de suministro.

Sostuvo que si bien había paneles de discusión y conferencias, la parte más importante de la Expo Potosí Industrial se concentra en las citas de negocios, las que permitieron por medio de la plataforma iMatch y otras alternativas, que los inversionistas se movieran de manera libre y los proveedores potosinos se pudieran acercar al evento como parte del contacto con las grandes empresas ancla.

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Matizó que el evento automotriz presentado este lunes, tiene el mismo propósito que seguramente arrojará los resultados en el mismo sentido de la Expo Potosí Industrial.

Precisó que con la serie de encuentros de negocios, las empresas grandes tendrán la posibilidad de que se conozca que en San Luis Potosí también hay producción de insumos para la industria. Agregó que en los eventos se percibe unidad empresarial, factor que consideró muy importante para completar la triple hélice, en la que intervienen gobierno y las instituciones académicas.