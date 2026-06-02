Se trata sólo 27% del agua de El Realito

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Aunque la presa El Realito mantiene almacenados 35 millones de metros cúbicos de agua, la cantidad de agua potabilizada que efectivamente llega a la zona metropolitana de San Luis Potosí continúa siendo limitada debido a las constantes fallas en la operación del sistema.

Interapas fallas acueducto El Realito 2026

De acuerdo al Interapas, sólo el 27% de ese volumen estuvo disponible en el primer trimestre del año.

De acuerdo con el Primer Informe Trimestral de Interapas 2026, El Realito fue el embalse con mayor volumen almacenado de la entidad durante el periodo enero a marzo, superando ampliamente a otras presas monitoreadas por el organismo.

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Mientras El Realito acumuló 35 millones de metros cúbicos, El Peaje registró 8.5 millones, San José 6.39 millones y El Potosino 3.43 millones de metros cúbicos.

Impacto en la comunidad

Sin embargo, la abundancia de agua en el embalse no se ha traducido en un suministro constante para la población.

Según el Informe Anual 2025 de Interapas, durante todo el año pasado se recibieron únicamente 9 millones 541 mil 211 metros cúbicos de agua potabilizada provenientes de El Realito, volumen que representa el 27% del agua almacenada en la presa.

La situación se ha visto agravada por las recurrentes interrupciones en el acueducto.

Tan solo durante el primer trimestre de 2026 se registraron tres fallas en el sistema, de acuerdo con el informe de Interapas.

A ellas se sumaron dos suspensiones más durante los meses posteriores, alcanzando cinco interrupciones en lo que va del año.

La más reciente ocurrió este sábado, cuando se reportó una falla en el acueducto a la altura del municipio de Tierra Nueva, obligando al organismo operador a activar medidas emergentes para garantizar el abasto en la zona sur-oriente de la capital potosina.