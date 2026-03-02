Fallece doña Rosita García de Valladares

La señora Rosa María García de Valladares, socia fundadora de Pulso, Diario de San Luis, falleció este domingo a las 19:50 horas a los 89 años de edad. La señora Rosita, como se le decía con cariño, fue la directora fundadora de XHSLV Canal 7.

Trayectoria y aportes en medios y altruismo

A lo largo de su vida que se caracterizó por el altruismo y su integración a organizaciones de ayuda, Doña Rosita fue también socia fundadora de Editora Mival, sociedad que dio nacimiento a Pulso Diario de San Luis junto con su esposo Don Miguel Román Valladares García, quien fue presidente del Consejo de Administración.

Hoy, dirigen los diarios de Editora Mival Miguel Fernando Valladares García como presidente del Consejo de Administración y Pablo Valladares García como titular de la Dirección.

Compromiso social y cargos públicos

Doña Rosita nació el 22 de septiembre de 1936 en Coacalco, Ciudad de México y fue el mayor punto de apoyo de su esposo, Don Miguel Román Valladares, desde la época fundacional de sus empresas y otros diversos apoyos tales como el primer equipo de futbol profesional de San Luis Potosí.

Presidió el Banco de Alimentos de San Luis Potosí, incluso recibió el terreno que se ubica en la Zona Industrial, en las proximidades de Aceros San Luis, empresa que también fue propiedad de Don Miguel.

En el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", Doña Rosita se integró como voluntaria para apoyar a personas que requieren trasplantes de órganos. Presidió un organismo civil dedicado a esta actividad.

Ayudó también en organizaciones de personas con discapacidad. Se apoyó de Aluprint para muchas de las tareas, porque el propietario tenía un niño con discapacidad y ayudaba en las organizaciones altruistas presididas por Doña Rosita.

Entre sus cargos públicos, fue directora del Sistema Municipal DIF durante el gobierno municipal de la capital 1980-1982, de su esposo Don Miguel.

Además, fue titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en los periodos de gobierno de Fausto Zapata Loredo y Gonzalo Martínez Corbalá.

Se le distinguió como integrante de las Damas Voluntarias de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Luis, institución que el 15 de agosto de 2017 le dedicó su nombre al Aula de Práctica Clínica Simulada y en el Centro Universitario de la Cruz Roja.

Descanse en paz.