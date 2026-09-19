Telesecundaria se queda sin maestros

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CIUDAD VALLES.- Telesecundaria de El Sidral se queda sin maestro y la URSEHN asignó un interino, mientras se abre el interinato en ese lugar.

En El Sidral, la telesecundaria Francisco I. Madero, la maestra titular se encuentra bajo el régimen de incapacidad y, desde el inicio del ciclo, la ausencia de mentor ha provocado el primer atraso del año a los estudiantes de este nivel, por eso, los paterfamilias cerraron la escuela durante el jueves.

La Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, a cargo de José Isabel Gutiérrez Zúñiga dio a conocer que hará las gestiones para que haya un interinato oficial pronto en esta escuela y por lo pronto, habría un profesor que cubra la ausencia de manera temporal.