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Familia celebra 25 años de honrar a San Juditas

Por Flor Martínez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Familia celebra 25 años de honrar a San Juditas
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      La celebración en honor a San Judas Tadeo se realiza cada 28 de octubre en distintas colonias de Soledad de Graciano Sánchez, donde familias que veneran al santo organizan rezos, danzas, música y convivios para agradecer los favores que aseguran haber recibido por su intercesión.

      En la avenida San Pedro, frente al número 1188, la familia Salazar Rivas cumple 25 años de festejar a esta imagen religiosa. Con adornos florales, danzas, música y oraciones, sus integrantes mantienen una tradición que ha pasado de generación en generación.

      J. Inés Salazar Martínez, encargado e iniciador de esta celebración, ha transmitido su devoción a hijos, nietos y bisnietos, quienes cada año participan en las actividades religiosas.

      Su historia de fe comenzó cuando trabajaba como transportista. Recordó que fue víctima de un asalto en el que varios delincuentes intentaron quitarle su unidad, lo golpearon, lo amarraron y lo amenazaron con armas de fuego.

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      La experiencia lo marcó y fortaleció su devoción a San Judas Tadeo y aunque aseguró que ha enfrentado otros episodios de peligro, afirmó que encomendarse diariamente al santo que le ha permitido salir adelante, incluso en situaciones en las que estuvo expuesto a disparos. 

      También ha pedido su intercesión por la salud de sus familiares y la propia. Durante la pandemia de Covid-19 enfermó gravemente y llegó a pensar que podía morir; sin embargo, sostuvo que su fe le ha dado fortaleza para afrontar las dificultades.

      Otra celebración se realiza sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la cabecera municipal de Soledad, al exterior de un depósito de cerveza. El propietario del establecimiento construyó un pequeño altar en el que reúne varias figuras de San Judas Tadeo de distintos tamaños, algunas llevadas por personas que acuden cada año 

      para venerarlo.

      En este sitio, la familia Rocha Hernández organiza los festejos desde hace ocho años.

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