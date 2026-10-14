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AMPI reporta 4 mil fraudes inmobiliarios entre 2025 y 2026

Advierte de hacer tratos con asesores sin certificación y licencia

Por Martín Rodríguez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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AMPI reporta 4 mil fraudes inmobiliarios entre 2025 y 2026
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      A lo largo de 2025, fueron detectados un aproximado de 2 mil 500 fraudes inmobiliarios cometidos por personas no certificadas, ni licencia y en lo que va de 2026 en todo el estado, ya van mil 500, informó el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Neil Selene Castro.

      En entrevista, dijo que es muy importante que no solo aparezca la nota roja en los medios de comunicación, sino que se convenza a las personas a acercarse a los agentes inmobiliarios para realizar sus operaciones.

      Añadió que normalmente los fraudes ocurren porque las personas que hacen tratos con asesores inmobiliarios irregulares desconocen que la Asociación cuenta con agentes inmobiliarios certificados y con licencia.

      Agregó que para que se reduzca ese tipo de incidencia, es necesario buscar a un profesional inmobiliario, de manera preventiva, con la verificación previa.

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      Comentó que, normalmente, los casos sí se encuentran en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien da movimiento a las carpetas de investigación, pero toda esa situación puede evitarse si se apoyan de un agente inmobiliario que cuente con su licencia.

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