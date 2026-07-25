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Frena juez desnivel de El Saucito

Vecinos y Consejo Pro Patrimonio exigen revisión transparente del proyecto

Por Rolando Morales

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Frena juez desnivel de El Saucito

El Consejo Pro Patrimonio del Saucito informó que el Juzgado Sexto de Distrito concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo indirecto 821/2026, promovido por habitantes de la zona en contra del proyecto del Paso Inferior Vehicular El Saucito. La resolución fue emitida por la jueza Aracely del Rocío Hernández Castillo y mantiene suspendidos diversos actos relacionados con la planeación del proyecto mientras se resuelve el fondo del litigio.

De acuerdo con el colectivo, la decisión judicial representa un avance para los vecinos que desde hace varios años han cuestionado la legalidad de la obra y sus posibles afectaciones al entorno. Consideraron que la suspensión abre la posibilidad de que las autoridades revisen el proyecto con mayor transparencia y con participación de la comunidad.

La resolución concede la suspensión definitiva respecto de actos atribuidos al Cabildo, al Instituto Municipal de Planeación (Implan) y a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí. En cambio, la medida cautelar fue negada en relación con los actos reclamados al presidente municipal, al secretario general, al oficial mayor y al director de Obras Públicas.

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