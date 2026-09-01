Desconoce CNA al Monterrey VI

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La Comisión Nacional del Agua (CNA) informó que no ha recibido ninguna solicitud para reactivar el proyecto hidráulico Monterrey VI, del cual la promotora, los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, ya tramita la autorización ambiental.

CNA niega reactivación formal de Monterrey VI

Ante lo que calificó como la "supuesta reactivación" de la obra, el Organismo de Cuenca Río Bravo de la CNA indicó que hasta ayer, no existía ninguna solicitud formal que permitiera considerar como iniciado cualquier proceso técnico o administrativo.

Además del organismo operador del agua potable en Monterrey, la CNA indicó que tampoco ha recibido ninguna solicitud del gobierno de ese estado.

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Requisitos para analizar infraestructura interestatal

Agregó que para estar en condiciones de analizar una infraestructura interestatal, el solicitante debe contar con estudios y factibilidades actualizadas en materias geográfica, hidráulica y presupuestal, entre otros factores.

También tendrán que acreditarse derechos de vía, autorizaciones ambientales y de los estados y municipios involucrados.

La dependencia reconoció que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey cuenta con una asignación de aguas que data de 2011, que tiene una vigencia de 30 años por 473.4 mil metros cúbicos de agua del Pánuco.

Acotó que ese título no implica una autorización o su reactivación.

Además, la CNA indicó que la operadora neoleonesa tiene un adeudo por 172.8 millones de pesos por el pago de cuota de garantía de no caducidad de volúmenes.

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La dependencia señaló que tiene disposición para analizar cualquier proyecto, siempre y cuando sea presentado formalmente y cumpla con los requisitos legales requeridos.