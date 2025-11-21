logo pulso
Ha bajado en la capital el robo de autos: Villa

Por Samuel Moreno

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, defendió que el robo de vehículos en San Luis Potosí ha disminuido de forma sostenida desde 2021, pese a que un reciente reporte de Plataforma México coloca a la entidad en el noveno lugar nacional en el acumulado de unidades sustraídas desde 2018.

El funcionario aclaró que dicho informe considera siete años de registros, lo que, según afirmó, “no refleja la tendencia actual”. 

Recordó que cuando la administración municipal inició, en 2021, se reportaban cerca de 300 robos de vehículos por mes, mientras que hoy esa cifra “se ha reducido de manera considerable”.

Villa Gutiérrez aseguró que las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respaldan esa disminución: entre septiembre y octubre se reportó una baja adicional, y el comparativo 2024–2025 también muestra un descenso. En términos generales, dijo, la capital presenta una reducción de 10.8% en la incidencia delictiva, cifra que, aunque menor al promedio nacional, muestra un avance constante.

Tras su defensa del desempeño municipal, el secretario desglosó otros indicadores. Señaló que el homicidio doloso registra una disminución del 52.9%, mientras que a nivel país la baja es del 20.4%. En robos con violencia a transporte público, vehículos, casa habitación y comercio, el comparativo anual marca una reducción cercana al 30%.

Villa Gutiérrez reconoció que la incidencia del robo de vehículos es variable por zonas y por mes, y depende también de la presencia operativa de la corporación. 

