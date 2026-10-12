Habrá servicios de salud gratuitos

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El personal de salud de San Luis Potosí deberá contar con políticas públicas orientadas a proteger sus necesidades físicas, materiales y psicológicas, mientras que las personas sin recursos económicos podrán quedar exentas de pagos por servicios médicos, conforme a las nuevas disposiciones de la legislación estatal.

El Decreto 0612, publicado el 9 de octubre en el Periódico Oficial del Estado, modifica las fracciones XI y XII del artículo 7 y adiciona la fracción XIII. Entre los cambios, contempla acciones para garantizar el cuidado y la protección permanente del personal sanitario, con los derechos humanos y el principio pro persona como ejes.

En materia de pagos, el artículo 31 establece que los derechos por servicios de salud se fundamentarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de las personas usuarias. También contempla eximir del pago a quienes carezcan de recursos para cubrirlo o residan en zonas de menor desarrollo económico y social.

La disposición pone énfasis en mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de pobreza, conforme a las disposiciones del Ejecutivo estatal. Por separado, el artículo 30 incorpora criterios de universalidad, igualdad sustantiva, inclusión y gratuidad para los servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

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El decreto establece que los gastos derivados de la reforma se cubrirán con los presupuestos aprobados de las dependencias y entidades responsables, sin ampliaciones para el ejercicio fiscal en curso ni para los subsecuentes. Las modificaciones fueron aprobadas por la LXIV Legislatura el 28 de septiembre y promulgadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.