Helicóptero estatal es funcional: SSPC

El helicóptero Eurocopter H-120, Serie 1699, adquirido hace unas semanas, es utilizado por la Guardia Civil Estatal (GCE), sin embargo, cuando tiene un trámite pendiente de cumplir, no puede sobrevolar, puntualizó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este jueves, Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, informó que la aeronave, todavía no opera, porque se encuentra en proceso de regularización en el país.

El mando policial dijo que el vehículo aéreo es funcional, no obstante, en la actualidad se mantiene el desahogo de algunos trámites ante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Describió que la Agencia es muy exhaustiva en las revisiones, porque no sólo verifica físicamente la aeronave, sino también corrobora las condiciones de pistas de aterrizaje, licencias de pilotos y otra documentación especializada.

“Si nos falta un documento nos dicen que lo debemos de cumplir. Nos dan instrucciones (…) a eso refería el oficial mayor, que estamos dándole cumplimiento a algún trámite. El helicóptero se ha utilizado, ustedes lo han visto despegar el vuelo, pero sí, cuando hay un trámite pendiente nos piden que no se despegue hasta que no lo cumplamos”, exteriorizó.

Juárez Hernández no supo definir una fecha para concluir todos los pendientes ante la AFAC, porque varían según sea el caso, por ejemplo, cuando se busca contratar una aseguradora primero debe trasladarse la unidad a las instalaciones de la misma para conocer las condiciones, y posteriormente informar al organismo federal.

“El helicóptero está funcional, pero como yo les decía, las autoridades de aeronáutica son muy precisas, o sea, no juegan con estos temas. O sea, lo revisan que estemos cumpliendo bien”, remató.