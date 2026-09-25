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Tres municipios decidirán si eligen autoridades sin partidos

Demarcaciones indígenas elegirían autoridades por usos y costumbres

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Participarán en una consulta sobre la elección de sus autoridades municipales.

Participarán en una consulta sobre la elección de sus autoridades municipales.

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      Tres municipios de la Huasteca potosina podrían dejar atrás el sistema de partidos políticos y adoptar un sistema normativo indígena, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó realizar una consulta en Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio para que sus comunidades decidan si quieren cambiar la forma en que eligen a sus autoridades municipales.

      La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó por unanimidad el criterio de la Sala Regional Monterrey, así como las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) y del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que habían determinado que el Congreso del Estado debía hacerse cargo del procedimiento porque un eventual cambio de régimen requeriría modificaciones legislativas.

      El caso comenzó con una solicitud de personas indígenas tének y nahua para que se consultara a las comunidades sobre la posibilidad de cambiar el régimen de elección municipal.

      El Ceepac se declaró incompetente y remitió la petición al Congreso, mientras que la parte recurrente sostuvo que se trataba del ejercicio del derecho de las comunidades a la libre determinación y al autogobierno, y no de una consulta previa vinculada únicamente con una medida legislativa.

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