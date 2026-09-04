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35 municipios no reportan salario mínimo a sus policías: SECESP

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública analiza incumplimientos y sanciones.

Por Rubén Pacheco

Septiembre 04, 2026 03:03 p.m.
A
Nohemí Proal Huerta / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Nohemí Proal Huerta / Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Al momento 35 municipios no han presentado el informe de cumplimiento de pago salarial de 14 mil pesos mensuales netos para los policías municipales, informó Nohemí Proal Huerta, titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

      "Estamos entrando ya en un período de revisión. Nosotros como Secretariado Ejecutivo tenemos hasta el 13 de octubre para notificar al IFSE. Entonces esperamos que, en estas semanas que faltan retroalimentarnos, no estén enviando información", especificó.

      Refirió que, si bien la alcaldía de Rioverde es uno de los faltantes por reportar el cumplimiento, previo a la aprobación de la reforma constitucional, ya pagaba más de 14 mil pesos mensuales a los oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM).

      "Aunque no nos están haciendo de conocimiento oficial, sí tenemos en Plataforma México que es superior a los 14 mil pesos. Entonces, esperamos que se empiecen a acercar", puntualizó.

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      Anunció que el Secretariado Ejecutivo convocará a una reunión virtual con los presidentes municipales que todavía no acatan la disposición, a fin de conocer las causas de la falta de cumplimiento.

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      Explicó que, una vez concluido el período de revisión el próximo 13 de octubre, cuyo informe se remitirá al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y posteriormente, a través del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), impondrá las sanciones correspondientes.

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