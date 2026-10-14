Aumenta acceso a internet y agua

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El acceso a internet en las viviendas de San Luis Potosí aumentó de 47.4 a 69.3% entre 2020 y 2025, mientras que el suministro de agua entubada dentro de las casas alcanzó una cobertura de 75.6%, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Acceso a internet y servicios básicos en San Luis Potosí

En materia de servicios básicos, el 99.1% de las viviendas dispone de electricidad, aunque en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes la proporción disminuye a 96.6%. En cuanto al agua, el 19.4% de los hogares cuenta con este servicio únicamente en el patio o terreno, mientras que el 4.9% carece de él.

Cobertura de drenaje y uso de combustibles para cocinar

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Respecto al drenaje, el 69.2% de las viviendas está conectado a la red pública, 25.8% utiliza fosa séptica y 4.6% no dispone de este servicio. Además, el uso de leña o carbón para cocinar se mantiene en el 19% de las viviendas del estado.

El Inegi reportó que el 79% cuenta con tinaco, 71.1% con regadera, 47.1% con bomba de agua y 46% con cisterna o aljibe. En cuanto a bienes, el 92.2% dispone de refrigerador, el 80.7% de lavadora y el 54.3% de automóvil o camioneta.