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Instituciones necesitan una purga: Cruz P.

Por Martín Rodríguez

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Instituciones necesitan una purga: Cruz P.
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      Se necesita una purga en todas las instituciones públicas que pudieran estar debilitadas por actos u omisión de personas que provocan situaciones como la que ha vivido el Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió el vocero de la Arquidiócesis Tomás Cruz Perales.

      Se pronunció para que en San Luis Potosí, los órganos electorales también den certeza de que habrá elecciones limpias y donde el árbitro procurará un final adecuado de la temporada electoral para quien resulte ganador, pero sobre todo, que haya una purga completa de personajes que no abonan al manejo transparente y honesto del organismo.

      Añadió que es necesario que tengan la responsabilidad de manifestarse en el sentido de que no hay nada del clan Taddei.

      Dijo que los órganos electorales locales deben pronunciarse en el sentido de aclarar que no hay manos de ese clan metidas en los procesos administrativos o hasta los electorales, pero también a que con los actos se dé un mensaje de respiro de que la corrupción no ha llegado a San Luis Potosí. 

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      Añadió que los órganos electorales tienen la responsabilidad propiciar condiciones para que haya elecciones limpias con un árbitro que va a garantizar que todo se lleve de manera correcta.

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