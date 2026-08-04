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Esconde Interapas datos sobre las fallas en sus pozos

Admite no tener detalles de averías y declara reserva sobre su ubicación

Por Rolando Morales

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Esconde Interapas datos sobre las fallas en sus pozos
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      La respuesta a una solicitud de información entregada por Interapas dejó sin proporcionar varios de los datos solicitados sobre las fallas registradas en los pozos que opera el organismo, además de mantener bajo reserva información relacionada con la ubicación e identificación de la infraestructura hidráulica.

      Interapas no localiza registros completos de fallas en pozos

      La petición buscaba conocer detalles de cada avería ocurrida entre 2021 y 2026, incluyendo fechas, causas, ubicación y costos de reparación.

      Según la respuesta a la solicitud de información con folio 241487126000048, entregada a este medio por parte de la Unidad de Transparencia del Organismo, Interapas informó que no localizó registros documentales sobre las fallas de pozos correspondientes a 2021, por lo que no fue posible entregar información de ese año.

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      Reserva de información sobre infraestructura hidráulica

      Asimismo, el organismo reconoció que no cuenta con un registro concentrado que permita identificar, para cada avería, la fecha exacta en que ocurrió la falla ni cuándo fue restablecido el servicio. Indicó que esa información se encuentra dispersa en órdenes de trabajo, reportes de servicio y bitácoras de operación, por lo que su integración implicaría elaborar un documento que actualmente no existe.

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      Otra de las partes de la información que no fue entregada corresponde a la ubicación de los pozos y a los datos que permitan individualizar la infraestructura hidráulica. Interapas señaló que dichos elementos fueron clasificados como información reservada mediante el acuerdo C.T.-A.R.002/2024 del Comité de Transparencia del Interapas, al considerar que su difusión podría comprometer la seguridad pública y facilitar afectaciones a instalaciones estratégicas para el suministro de agua potable.

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