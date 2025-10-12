logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Fotogalería

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Jaurías alarman a soledenses

Por Flor Martínez

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Jaurías alarman a soledenses

Habitantes de diversas colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez expresaron su preocupación ante el incremento de jaurías de perros callejeros que deambulan por las calles, situación que genera temor entre peatones.

Entre los sectores más afectados se encuentran San Felipe, Fresnos, San José y la colonia Terremoto, donde es común observar grupos de entre cuatro y ocho perros recorriendo avenidas y zonas habitacionales en busca de alimento.

Vecinos relataron que, en algunos casos, los animales se han enfrentado entre sí o han perseguido a motociclistas y ciclistas, provocando incidentes menores y caídas.

En la avenida México, a la altura del cruce con la calle San Antonio, en la colonia San Felipe, se han registrado peleas recientes entre los canes, aparentemente motivadas por la presencia de una hembra en celo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con testimonios, el problema se ha agravado debido al abandono de mascotas y la falta de esterilización, lo que contribuye al aumento de perros en situación de calle.

“Cada mañana se juntan varios perros frente a los puestos de comida. Aunque algunos no son agresivos, ya han asustado a niños que van camino a la escuela”, expreso claudia vecina del lugar.

Ante esta situación, los habitantes pidieron a las autoridades municipales implementar

campañas permanentes de esterilización, así como aplicar sanciones a quienes abandonen a sus mascotas.

“Hace poco anunciaron la apertura de un refugio animal en Soledad, pero seguimos viendo muchos perros en la calle. No hay campañas constantes de esterilización o adopción que realmente fomenten la responsabilidad de los dueños”, lamentó otra vecina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes
Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes

Nueva medida del Infonavit beneficiará a los jóvenes

SLP

Samuel Moreno

Aplican empresas paros técnicos por aranceles
Aplican empresas paros técnicos por aranceles

Aplican empresas paros técnicos por aranceles

SLP

Samuel Moreno

También se han ajustado turnos, señala dirigente empresarial potosino

De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026
De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026

De más de 174 mdp constará el financiamiento para los partidos en 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

El Ceepac aprobó el cálculo que se distribuirá en cuatro conceptos difererntes

Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026
Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026

Solicitará el Ceepac 233 mdp para el 2026

SLP

Ana Paula Vázquez

Del total aprobado, 77.9 millones se destinarán al inicio del proceso electoral 2026-2027, entre otros rubros.