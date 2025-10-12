Jaurías alarman a soledenses

Habitantes de diversas colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez expresaron su preocupación ante el incremento de jaurías de perros callejeros que deambulan por las calles, situación que genera temor entre peatones.

Entre los sectores más afectados se encuentran San Felipe, Fresnos, San José y la colonia Terremoto, donde es común observar grupos de entre cuatro y ocho perros recorriendo avenidas y zonas habitacionales en busca de alimento.

Vecinos relataron que, en algunos casos, los animales se han enfrentado entre sí o han perseguido a motociclistas y ciclistas, provocando incidentes menores y caídas.

En la avenida México, a la altura del cruce con la calle San Antonio, en la colonia San Felipe, se han registrado peleas recientes entre los canes, aparentemente motivadas por la presencia de una hembra en celo.

De acuerdo con testimonios, el problema se ha agravado debido al abandono de mascotas y la falta de esterilización, lo que contribuye al aumento de perros en situación de calle.

“Cada mañana se juntan varios perros frente a los puestos de comida. Aunque algunos no son agresivos, ya han asustado a niños que van camino a la escuela”, expreso claudia vecina del lugar.

Ante esta situación, los habitantes pidieron a las autoridades municipales implementar

campañas permanentes de esterilización, así como aplicar sanciones a quienes abandonen a sus mascotas.

“Hace poco anunciaron la apertura de un refugio animal en Soledad, pero seguimos viendo muchos perros en la calle. No hay campañas constantes de esterilización o adopción que realmente fomenten la responsabilidad de los dueños”, lamentó otra vecina.