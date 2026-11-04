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Chocan sedán y tráiler en Soledad; no hay lesionados graves

Conductor y un menor resultaron con golpes leves tras el choque en Soledad, sin complicaciones.

Por Pulso Online

Noviembre 04, 2026 02:48 p.m.
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Chocan sedán y tráiler en Soledad; no hay lesionados graves
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      Únicamente daños materiales se registraron en choque de un vehículo sedán con un tráiler en carriles centrales de carretera Rioverde, a la altura de la colonia Primero de Mayo en Soledad.

      El reporte fue cerca de las 12:30 horas de este miércoles, cuando el chofer de un tráiler hacía maniobra para ingresar a un inmueble y le corta la circulación a un automóvil que circulaba sobre carriles centrales con dirección al Distribuidor Benito Juárez.

      En el sitio el conductor del automóvil resultó solo con golpes, al igual un menor, pero no ameritaron su traslado.

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del incidente. 

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