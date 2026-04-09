logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Arde empresa en Zona Industrial

Fotogalería

Arde empresa en Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La piel de conejo, más redituable que su carne

Por Flor Martínez

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
La piel de conejo, más redituable que su carne

Hugo Ramón Rodríguez Martínez, artesano originario de Villa de Pozos, participa en el pabellón artesanal de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae), donde busca comercializar productos hechos a mano, principalmente con piel de conejo.

Con más de 26 años de experiencia en el oficio de la talabartería, relató que su incursión surgió a partir de la crianza de conejos, actividad a la que se dedicaba para la venta de carne en centros comerciales. Sin embargo, ante los bajos precios del producto, decidió aprovechar los subproductos como la piel y las patas, encontrando en ellos una alternativa más rentable.

"Vi que la carne tenía un precio muy bajo, pero al trabajar la piel y las patas la ganancia se incrementaba casi al doble", explicó.

Ante la falta de personas que enseñaran el proceso de curtido, el artesano optó por aprender de manera autodidacta, complementando su formación con cursos en el Centro de Cunicultura de Irapuato. Con el paso del tiempo, perfeccionó sus técnicas y amplió su producción a pieles de borrego, cabra y vaca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Actualmente cuenta con un taller propio, donde elabora una amplia variedad de artículos como zapatos, gorros, chalecos, cinturones, carteras, fundas para celular, llaveros y piezas personalizadas. Destacó que todos sus productos son elaborados completamente a mano, lo que implica procesos que pueden durar varios días.

"Un par de zapatos me puede llevar hasta tres días de trabajo, desde el corte hasta el terminado", detalló.

El artesano señaló que la demanda de sus productos varía según la temporada. Durante los meses de invierno, incrementa la venta de prendas con pelo, mientras que el resto del año se enfoca en artículos de cuero como cinturones y accesorios.

En cuanto a los precios, aseguró que busca ofrecer opciones accesibles al público, con productos que van desde los 50 pesos hasta piezas más elaboradas que alcanzan los 1500 pesos.

Mencionó que uno de los principales retos que enfrenta el sector es la competencia con productos industrializados y de importación, así como la falta de reconocimiento al trabajo artesanal.

"Lo que está pasando es que se están acabando los artesanos, porque mucha gente no valora el trabajo hecho a mano y opta por productos más baratos", lamentó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Reportan 90% de control en incendio; calidad del aire no representa riesgo
    Reportan 90% de control en incendio; calidad del aire no representa riesgo

    Reportan 90% de control en incendio; calidad del aire no representa riesgo

    SLP

    Redacción

    Persistirán efectos de humo en Villa de Pozos, Jassos y colonias cercanas

    Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial
    Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial

    Decreto de Río Españita es correcto; error fue del Periódico Oficial

    SLP

    Redacción

    Ayuntamiento afirma que sería solo la portada la que confunde Río Españita con Río Santiago

    Promueven "San Luis más verde"... en lona plástica en pleno Centro
    Promueven "San Luis más verde"... en lona plástica en pleno Centro

    Promueven "San Luis más verde"... en lona plástica en pleno Centro

    SLP

    Redacción

    Propaganda política contrasta con material contaminante

    Piden pavimentar calle Francisco I. Madero en SLP
    Piden pavimentar calle Francisco I. Madero en SLP

    Piden pavimentar calle Francisco I. Madero en SLP

    SLP

    Rolando Morales

    Vecinos denuncian abandono y exigen obra en 2026