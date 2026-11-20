Llena de "cráteres", avenida San Pedro
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El deterioro de la carpeta asfáltica en distintos tramos de la avenida San Pedro ha generado cuarteaduras y baches que complican la circulación y representan un riesgo para los automovilistas. El constante flujo vehicular y la falta de mantenimiento han agravado las condiciones de esta vialidad, considerada una de las principales zonas de actividad comercial.
A la altura del número 1445, frente a un supermercado, el pavimento presenta una fractura visible que, de acuerdo con lo observado, lleva varios meses sin ser atendida.
Metros más adelante, sobre el carril con dirección a la carretera Matehuala, a la altura de los fraccionamientos Arcos de San Pedro, también se identifican otros tramos con daños en el asfalto.
Vecinos y comerciantes de la zona advirtieron que las cuarteaduras podrían derivar en hundimientos o socavones si no se realizan las reparaciones correspondientes. Señalaron que el problema no se limita al pavimento, pues sobre la misma avenida hay al menos dos o tres registros de agua potable que carecen de tapa, lo que incrementa el riesgo de accidentes para quienes transitan por el lugar.
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Uuarios de la vialidad solicitaron al Ayuntamiento realizar trabajos de mantenimiento y reparación, al señalar que diariamente circulan por esta avenida.
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