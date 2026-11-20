¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El deterioro de la carpeta asfáltica en distintos tramos de la avenida San Pedro ha generado cuarteaduras y baches que complican la circulación y representan un riesgo para los automovilistas. El constante flujo vehicular y la falta de mantenimiento han agravado las condiciones de esta vialidad, considerada una de las principales zonas de actividad comercial.

A la altura del número 1445, frente a un supermercado, el pavimento presenta una fractura visible que, de acuerdo con lo observado, lleva varios meses sin ser atendida.

Metros más adelante, sobre el carril con dirección a la carretera Matehuala, a la altura de los fraccionamientos Arcos de San Pedro, también se identifican otros tramos con daños en el asfalto.

Vecinos y comerciantes de la zona advirtieron que las cuarteaduras podrían derivar en hundimientos o socavones si no se realizan las reparaciones correspondientes. Señalaron que el problema no se limita al pavimento, pues sobre la misma avenida hay al menos dos o tres registros de agua potable que carecen de tapa, lo que incrementa el riesgo de accidentes para quienes transitan por el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uuarios de la vialidad solicitaron al Ayuntamiento realizar trabajos de mantenimiento y reparación, al señalar que diariamente circulan por esta avenida.