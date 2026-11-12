Alertan a población por lluvias y viento

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Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera la aproximación de un sistema frontal que interactuará con otros fenómenos atmosféricos, lo que podría generar lluvias y chubascos en el municipio y sus alrededores.

De acuerdo con el pronóstico, esta interacción entre el sistema frontal, la corriente subtropical y una vaguada en niveles altos y bajos de la atmósfera favorecerá el desarrollo de precipitaciones, con acumulaciones estimadas de entre 5 y 15 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, Protección Civil señaló que no se espera un descenso considerable, sino únicamente un ligero refrescamiento, debido a que la masa de aire frío asociada al sistema frontal no ingresará directamente a esta región del Altiplano Potosino.

Asimismo, se prevén vientos moderados, con posibles rachas durante el desarrollo de las lluvias, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de estos fenómenos meteorológicos, especialmente en lo relacionado con la intensidad y distribución de las precipitaciones.

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Ante estas condiciones climáticas, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, tomar precauciones ante posibles encharcamientos en zonas bajas y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar situaciones de riesgo.

De esta manera, se busca prevenir incidentes y proteger la integridad de las familias ante los cambios en las condiciones del clima.